İzmir'de Damat Dehşeti: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı (2)

DAMAT UŞAK'TA YAKALANDIİzmir'in Çiğli ilçesinde, pompalı tüfekle kayınpederini ve kayınvalidesini vurarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini de ağır yaralayan Mehmet C., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Uşak'ta yakalandı.

DAMAT UŞAK'TA YAKALANDI



İzmir'in Çiğli ilçesinde, pompalı tüfekle kayınpederini ve kayınvalidesini vurarak öldüren ve boşanma aşamasındaki eşini de ağır yaralayan Mehmet C., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu Uşak'ta yakalandı.



KAYINPEDERİ DAHA ÖNCE DAMADINI SİLAHLA YARALAMIŞ



Öte yandan, Mehmet C. ile kayınpederi Süleyman Demir'in aralarında husumet olduğu öğrenildi. Süleyman Demir'in geçen yıl 12 Haziran'da meydana gelen tartışmanın ardından damadı Mehmet C.'yi tabancayla yaraladığı öğrenildi.





Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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