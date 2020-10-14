DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

DEAŞ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi koordinesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütününün Suriye ve Irak'taki üyeleriyle bağlantılı oldukları ve kent genelinde faaliyet yürüttükleri belirtildi. Zanlılar, sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika

Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti

Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi

Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor

Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak

Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor

Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti

İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları

Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de