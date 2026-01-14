İzmir\'de Denetimli Serbestlikte Satranç Turnuvası

İzmir'de denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla satranç turnuvası gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık, Türkiye Satranç Federasyonu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Doğru hamle, doğru gelecek" isimli protokol kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanan 26 yükümlüye satranç eğitimi verildi.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde satranç turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın açılış hamlesini İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başsavcı Yeldan, gençler ve çocuklar için önemli bir işbirliğini hayata geçirdiklerini belirtti. İmzalanan protokolün, suça sürüklenen ya da suçla yolu kesişen bireylerin gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını aktaran Yeldan, işbirliğinin örnek olması temennisinde bulundu.