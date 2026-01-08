İzmir\'de Deniz Taştı

DENİZ TAŞTI

İzmir'de sağanak ve kuvvetini artıran rüzgar, kent genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentin en yoğun yerlerinden olan Konak ilçesindeki Alsancak kordon boyunda deniz taştı. Taşan su, kaldırımla birleşti. Rüzgar sebebiyle deniz ulaşımının yapılamadığı kentte, Alsancak Limanı'nın çevresi sularla doldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen geçici fırtına duvarı sayesinde taşan deniz suları hem çim alana hem de iş yerlerine ulaşamazken, herhangi bir baskın yaşanmadı.

Tolga TAHÇI/İZMİR,