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İzmir'de diş polikliniğini alev alev yandı - Son Dakika

İzmir'de diş polikliniğini alev alev yandı

14.02.2022 00:58
İzmir'de diş polikliniğini alev alev yandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesine bağlı diş polikliniğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, muayene odalarında bulunan birçok cihazın hasar gördüğü öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, devlet hastanesine bağlı diş polikliniğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, muayene odalarında bulunan birçok cihazın hasar gördüğü öğrenildi.

Yangın, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki tek katlı Ödemiş Devlet Hastanesi Diş Polikliniğinde meydana geldi. Muayene odalarının olduğu yerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, itfaiye ekiplerince ise alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ve İzmir Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'un da olay yerine gelerek bilgi aldığı yangında, muayene odalarında bulunan birçok cihazın hasar gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi. - İZMİR

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İtfaiye, Yangın, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de diş polikliniğini alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de diş polikliniğini alev alev yandı - Son Dakika
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