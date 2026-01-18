İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 27 Gözaltı, 15 Tutuklama - Son Dakika
İzmir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 27 Gözaltı, 15 Tutuklama

18.01.2026 10:16
İzmir merkezli operasyonda dolandırıcılık yapan 27 kişiden 15'i tutuklandı, 15 milyon TL'lik dolandırıcılık tespit edildi.

İzmir merkezli 9 ilde suç örgütüne yönelik dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılında 235 kişinin dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin internet ve telefon uygulamaları üzerinden kendilerini kadın olarak tanıtarak iletişim kurdukları kişilerin cinsel içerikli görüntülerini kaydettikleri belirlendi.

Daha sonra mağdurları "uzlaştırmacı avukat" sıfatıyla arayan zanlıların, "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek ücret talep ettikleri tespit edildi.

Bu kapsamda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Kırklareli, Karabük ve Mardin'deki belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 27 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 12 şüpheli serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 15 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin incelenen hesap hareketlerinde "uzlaştırma ücreti" adı altında vatandaşları 15 milyon liradan fazla dolandırdığı tespit edildi.

Kaynak: AA

