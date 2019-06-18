İzmir'de dolu ve sağanak
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İzmir'de dolu ve sağanak (6)YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTIİzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent trafiğini ve vatandaşları olumsuz etkilerken, bir kişi de bunu fırsata çevirmeyi ihmal etmedi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:39 Kaynak: DHA
'de dolu ve sağanak (6)
YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTI
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent trafiğini ve vatandaşları olumsuz etkilerken, bir kişi de bunu fırsata çevirmeyi ihmal etmedi. Konak
ilçesindeki Tepecik
semtinde oturan bir çocuk, evinin önünde yağmur sularında banyo yaptı. Evden aldığı şampuanla, çevredekilere aldırmadan saçlarını ve vücudunu yıkayan çocuk, mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi.
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