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İzmir'de dolu ve sağanak

1 saat önce

İzmir'de dolu ve sağanak (6)YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTIİzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent trafiğini ve vatandaşları olumsuz etkilerken, bir kişi de bunu fırsata çevirmeyi ihmal etmedi.

İzmir'de dolu ve sağanak (6)
YAĞMUR SUYUYLA BANYO YAPTI
İzmir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı kent trafiğini ve vatandaşları olumsuz etkilerken, bir kişi de bunu fırsata çevirmeyi ihmal etmedi. Konak ilçesindeki Tepecik semtinde oturan bir çocuk, evinin önünde yağmur sularında banyo yaptı. Evden aldığı şampuanla, çevredekilere aldırmadan saçlarını ve vücudunu yıkayan çocuk, mahalle sakinlerince cep telefonuyla görüntülendi.
İzmir'de dolu ve sağanak
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:39 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, İzmir, Güncel
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