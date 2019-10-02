Son Dakika Haberleri: İzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama

1 saat önce

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, park halindeki minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada ilk yakalanan 2 kişinin ardından, 3 kişi daha gözaltına aldındı.

İzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama, System.String[]

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, park halindeki minibüste yaklaşık 1 ton uyuşturucu madde skunk ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada ilk yakalanan 2 kişinin ardından, 3 kişi daha gözaltına aldındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen pazar gecesi, hareketlerinden şüphelendikleri 2 kişiyi yolda yürürken durdurdu. Polis, durdukları kişilere kimlik sorgulaması yaptığı sırada, şüpheliler kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında kaçan 2 kişiden biri yere araç anahtarını düşürdü. Polis önce şüphelilerden birini, bu kişinin ifadesi doğrultusunda da, kaçarken anahtarı düşüren diğerini yakaladı. Daha önce de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sabıkaları bulunan şüphelilerin anahtarını düşürdüğü, 35 KZ 245 plakalı minibüsün yerini belirleyen ekipler, araçta yaptıkları aramada, yaklaşık 1 ton skunk ele geçirdi. Polis, bölücü terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen bu iki şüphelinin ifadeleri doğrultusunda, 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Güzelbahçe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da dev operasyon: Yangın tüplerinin içine gizlenmiş 1 ton 881 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Meghan Markle'ın 28 yaşındaki yeğeni çırılçıplak gözaltına alındı Eskişehir'de öldürülen teröristlerin ailelerinden gazetecilere: Hayatımız, kendimiz bitmişiz! Çekmeyin Telefonu şarja takılı halde oyun oynarken uyuya kalan genç elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 21:00:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de ele geçen 1 ton uyuşturucuya 5 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]