İzmir'de erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İzmir'de erkek cesedi bulunmasıyla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geldi Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahrat Sulama Kooperatifi'nin bahçesi üzerindeki yolda İsmail K'nın (23) yerde ölü bulunmasının ardından başlattığı soruşturma kapsamında olayla ilgili C.K, E.S, K.Ö, M.E. ve S.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, C.K. serbest bırakıldı. İsmail K'nın alkol ve uyuşturucunun etkisiyle yüksekten düştüğü, şüphelilerin de bölgede yasa dışı ekilmiş kenevirlerin yakalanmaması için cesedi başka bir yere sürükledikleri ve olaya kaza sürü verdikleri iddia edildi. Tire Kahrat Sulama Kooperatifi bahçesi üzerindeki yolda 26 Haziran'da bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail K'nın öldüğünü tespit etmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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