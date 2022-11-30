Sağlıkta şiddet son bulmuyor! Erkek hekim istemeyen öfkeli koca doktorun burnunu kırdı

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Birimi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Asistan Hekim Mücahit Furkan Balcı, muayene için odasına aldığı kadının şikayetini dinledi. Bu sırada hasta kadın, eşinin de içeri girmesini istedi ancak Balcı buna olumsuz yanıt verdi.

BURNUNU KIRDI

Bu nedenle kadın "Erkek doktora muayene olmak istemiyorum" diyerek dışarı çıktı. Bir süre sonra hasta ve eşi kapı önünde Doktor Mücahit Furkan Balcı ile tartışmaya başladı. İtiş kakış yaşanırken, M.A.K. adlı koca yumruk atarak Doktor Balcı'nın burnunu kırdı. Olaya araya giren hastane personeli ve yurttaşlar müdahale ederken Doktor Mücahit Furkan Balcı, darp raporu alarak şikayetçi oldu. M.A.K. olay yerinde gözaltına alındı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERDİ

Doktor Balcı, şikayet dilekçesinde bulunarak "Bayan hastayı muayene edeceğim sırada 'Erkek doktor istemiyorum, eşim içeri girsin" dedi. Ben de 'Burası kadın doğum kliniği, içeriye alamam' dedim. Ben muayene olmak istemiyorum' diyerek dışarı çıktı. Kısa süre sonra kapıya sertçe vurmaya başladılar. Ben ne oluyor diye açtığımda 'Ben vurdum, ne bakıyorsun karıma' dedi. Şahıs beni itekledi. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Şahıs burnuma yumruk attı. Bu nedenle burnum kırıldı. Beni darbeden şahıstan şikayetçiyim" dedi.

İZMİR TABİP ODASI'NDAN KINAMA

İzmir Tabip Odası Başkanı Süleyman Kaynak da yaşanan olayı kınadı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kaynak, şunları kaydetti:

"Çok üzücü bir olay. Biz sağlıkta şiddetin önlenmesi yönünde kamu yönetimini uyarmaya çalışıyoruz. Kamu yönetiminin bu konuda yeterli duyarlılığı göstermediğini öteden beri hep ifade etmekteyiz. 1 Ağustos'ta bir siyasi partinin bir sağlıkta şiddetle ilgili TBMM'ye özel bir oturum daveti olmuştu. 3 parti meclise geldikleri halde genel kurula katılmadı. Bu partilerin bu konuda ne kadar samimiyetsiz olduklarını kamuoyu gördü. Gerçekten TBMM'nin ve kamu yönetiminin bu konuda gerek sağlık kuruluşlarındaki önlemlerin artırılması gerekse olayın sağlıkta şiddet, sağlıkta terör diye tanımladığımız sürecin önlenmesi maksadıyla hukuki bazı yeni düzenlemelerin yapılması yönünde hızla harekete geçmesinin şart olduğunu düşünüyoruz."