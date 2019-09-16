Son Dakika Haberleri: İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

8 dakika önce

İzmir'in Kınık ilçesinde kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Kınık ilçesinde kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.


Kaza, sabah saatlerinde Bergama-Soma karayolunun Kınık kavşağında meydana geldi. Bergama'dan Soma yönüne giden V.F. idaresindeki 35 L 5885 plakalı kamyon, kavşakta Kınık yönünden gelen Atmaca Arık (65) idaresindeki 34 DB 4279 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobilde sıkışan sürücü Atmaca Arık'ı araçtan çıkarırken, sağlık görevlileri ise Arık'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.


Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabilen otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan yolcular K.A., E.A. ve O.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken Atmaca Arık'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İZMİR

Kınık, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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