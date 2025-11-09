İzmir'de Geleceğin Atölyeleri Projesi Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yuvamız İzmir Merkezleri'nde eğitim gören 4-5 yaş grubu çocukları üniversiteli abla ve ağabeyleri ile buluşturacak "Geleceğin Atölyeleri" projesini başlattı. Programda yer alan gönüllü gençlerle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlerin enerjisinin, bilgi ve deneyimlerinin çocuklara ilham olacağını belirtti.

İzmir genelinde 22 merkezle hizmet veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nde eğitim gören çocuklar üniversite öğrencileri ile "Geleceğin Atölyeleri" projesinde buluşuyor.

"Küçük Adımlar, Büyük Yarınlar... Yuvamızda Gelecek Var" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 4-5 yaş grubundaki çocuklar her hafta abla ve ağabeyleri ile bir araya gelerek yaratıcı çalışmalarla düşünme ve hayal etme becerilerini geliştirecek. Projenin ilk toplantısı Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın gönüllü gençlerle bir araya geldiği toplantıda gençlere projenin amacı ve uygulama yöntemi hakkında bilgi verildi.

Tugay: "Sizin enerjiniz çok başka"

Toplantıda gençlere seslenen Tugay, "Yuvamız İzmir Merkezleri'nde binlerce küçük çocuğumuz eğitim görüyor. Onların sizlerden de bir şeyler görmesini, öğrenmesini istiyoruz. Çünkü gençlerin enerjisi çok başka. Her gün gördükleri ve çok bağlı oldukları öğretmenlerinin yanı sıra ağabeyler ve ablaları olarak size daha dikkatli bakacaklardır. En yakın oldukları yaş grubu sizlersiniz. Sizden ilham alırlar, sizi örnek olarak görürler. Sizlerle vakit geçirmeleri onların kişiliğine çok önemli şeyler katacak" diye konuştu.

"En çok istediğim şey gençlerin şehrine, ülkesine sahip çıkması"

Başkan Tugay güzel bir gelecek için gençlerin önemine değindi. Gençlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Başkan Tugay, "Ülkesine, şehrine ve kendi geleceğine sahip çıkan gençler sayesinde bu ülkede eşitlikçi, demokratik, özgür bir iklim oluşur. Belediye ile yapacağınız ortak çalışmalar için kaynaklarımız her zaman size açık. Yeter ki önümüzde başarılı bir plan olsun, bugünümüzü, geleceğimizi de düşünmüş olalım. İyi insan olmak, bir insanın sahip olabileceği en üstün vasıf. İyi insan olmak başka insanları, doğayı, hayvanları, canlıları düşünmektir. Bunu sağlayabilirsek çok güzel bir dünya, çok güzel bir gelecek hem sizin hem de gelecek nesillerin olabilir" ifadelerini kullandı.

Doğan: "Sadece eğitim değil, eşitlik güven ve umut inşa ediyoruz"

İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan da "Çocuk Etkinlik Merkezlerimizde her gün yüzlerce çocuğun sesi, gülüşü ve öğrenme heyecanı yankılanıyor. Öğretmenlerimiz, psikososyal destek birimimiz ve tüm personellerimiz, bu şehirde her çocuğun hayata güçlü bir başlangıç yapabilmeleri için özel olarak çalışıyor. Biz sadece eğitim değil, eşitlik güven ve umut inşa ediyoruz. Eşit başlangıç, parlak gelecek mottosuyla çıktığımız bu yolda, 15 farkı ilçede 22 çocuk etkinlik merkezimizle bin 714 çocuğumuza hizmet veriyoruz. Çocukların okul öncesi eğitimini üstlenirken onların sağlıklı, güvenli hijyenik ortamlarda güncel eğitim programlarını almalarını önemsiyoruz. Gönüllü gençlerle çocuklarımızı bir araya getirecek bu projede bu anlamda çok verimli olacak" diye konuştu.

Çocuklar her hafta atölyelerde abla ve ağabeyleri ile buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Geleceğin Atölyeleri" projesiyle çocukların dikkat becerisini artırırken, meraklı, düşünen ve hayal eden çocuklar olarak yetişmelerini hedefliyor. Proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, 4-5 yaş grubundaki çocuklarla her hafta düzenlenecek atölyelerde bir araya gelecek. Çalışmalar, seçilmiş kitapların okunmasıyla başlayacak; ardından gönüllüler, öyküdeki temayı drama, resim, müzik, oyun ya da basit bilim etkinlikleriyle zenginleştirerek çocukların katılımına açık yaratıcı bir süreç tasarlayacak. Böylece minikler, hem hikayeler aracılığıyla düşünme ve hayal etme becerilerini geliştirecek hem de farklı alanlarla tanışarak öğrenmeyi keşfe dönüştürecek. Bu deneyim, üniversiteli gençlere erken çocukluk döneminde çalışma pratiği kazandıracak, iletişim ve grup yönetimi yetkinliklerini güçlendirecek, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincini pekiştirecek. Programı tamamlayan gönüllülere ise katılım belgesi verilecek.