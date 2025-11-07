İzmir'de 'Haydi Kadınlar Buza Projesi' ile Buz Sporları Sezonu Başladı - Son Dakika
İzmir'de 'Haydi Kadınlar Buza Projesi' ile Buz Sporları Sezonu Başladı

07.11.2025 09:27
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 sezonunu 'Haydi Kadınlar Buza Projesi' ile açarak, kadınlar, engelli yurttaşlar, gençler ve çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi sunuyor. Tesis, her yaştan yurttaşa buz sporlarını sevdirmeyi hedefliyor.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu, 2025-2026 sezonu için kapılarını "Haydi Kadınlar Buza Projesi" ile açtı. Her yaştan yurttaşa buz sporlarını sevdirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ücretsiz seanslarını sürdürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu, yeni dönem için kapılarını açtı. Tesis 2025-2026 sezonunu "Haydi Kadınlar Buza Projesi" ile başlattı. Bu sezon da kadınlar, engelli yurttaşlar, gençler ve çocuklar için ücretsiz seanslar ile özel dersler ve buz pateni kursları İzmirliler ile buluşacak.

"Çok zevkli bir spor, herkesi bekleriz"

Buz Sporları Salonu'nda antrenör olarak görev yapan Mehmet Balkaya, "Salonumuz 2010 yılından beri faaliyette. Sezonu 'Haydi Kadınlar Buza Projesi' ile açtık. Projeyle, ücretsiz olarak sekiz derste hiç kayma bilmeyen kadınlarımıza buz pateni öğretiyoruz. Çok zevkli bir spor. Herkesi bekleriz" diye konuştu.

Yurttaşlar buz pistinde mutlu

Küçük yaştan itibaren buz patenine ilgi duyduğunu belirten Türkan Nur Koçyiğit ise, "İzlediğim bir diziden etkilenmiştim. Ama geldiğim şehir Mersin'de böyle etkinlikler yoktu. Buz pisti de yoktu. Bu kursa geldiğim için mutluyum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve hocalarıma teşekkür ederim" dedi.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti aktaran Çağla Tarhanacı da, "Küçüklüğümden beri buz pateni hep hayalimdi. Buradayım, çok heyecanlıyım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İzmirliler için kapsayıcı takvim

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonunda "Haydi Kadınlar Buza Projesi" kapsamında her salı 20.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz buz pateni eğitimi veriliyor. Her çarşamba 13.00-13.45 saatleri arasında üniversite öğrencileri ücretsiz seans var. Her perşembe 11.00-11.45 saatleri arasında ise özel gereksinimli çocuklara antrenörler eşliğinde ücretsiz buz pateni seansı düzenlenecek. İzmir bölgesindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarına da ücretsiz seans hizmeti sağlanacak. Ayrıca, İZELMAN AŞ'ye bağlı anaokullarının talepleri doğrultusunda öğrencilere her pazartesi ücretsiz eğitim seansı verilecek. Sömestr tatilinde, ilköğretim öğrencilerine karne hediyesi olarak belirlenen tarihlerde ücretsiz seanslar yapılacak. Halk seansları, kurslar ve özel ders saatlerini ve günlerini öğrenmek isteyenler "https://buzsporlari.izmir.bel.tr/" adresini ziyaret edebilecek ve 293 42 12 numaralı danışma hattından bilgi alabilecek.

Kaynak: ANKA

