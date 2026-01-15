İzmir\'de İnşaat İşçisi Düştü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Olay, dün Kemalpaşa'ya bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Murat Kaya, bulunduğu binanın 6. katından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, işlemlerin ardından Kemalpaşa Bağyurdu Yeşilyurt Köyü Camisi'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR