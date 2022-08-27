İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

27.08.2022 10:18
İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'de jandarma ekiplerince 8-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir'de jandarma ekiplerince 8-22 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08-22 Ağustos tarihleri arasında Bayındır, Beydağ, Kiraz, Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 14 gram kubar esrar, 562 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu hap, 3 bin 316 kök kenevir bitkisi, 47 gram kenevir tohumu, 38 uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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