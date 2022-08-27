Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 14 gram kubar esrar, 562 gram metamfetamin, 16 uyuşturucu hap, 3 bin 316 kök kenevir bitkisi, 47 gram kenevir tohumu, 38 uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 08-22 Ağustos tarihleri arasında Bayındır, Beydağ , Kiraz , Kemalpaşa, Tire, Menderes ve Torbalı ilçelerinde uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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