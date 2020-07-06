İzmir'de kaçak alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

İzmir'de kaçak alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kaçak alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Evinde kaçak alkol aldığı iddia edilen Mehmet P. bir süre sonra fenalaştı. Durumu gören yakınları olayı polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Mehmet P'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada bir süre tedavi edilen Mehmet P., daha sonra Karşıyaka'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan Mehmet P'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri evin içerisinde incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.