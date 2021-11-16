İzmir'de kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerindeki evlerinde, kurusıkı tabancalardan dönüştürülmüş 7 tabanca ile ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ve Kiraz ilçelerindeki evlerinde, kurusıkı tabancalardan dönüştürülmüş 7 tabanca ile ruhsatsız av tüfeği bulunan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre polis ekipleri, evinde kurusıkı silahları tabancaya dönüştürdüğü öne sürülen şüpheliyi yakalamak üzere çalışma başlattı. H.B'nin Ödemiş'e bağlı Hürriyet ve Kiraz ilçesine bağlı Dokuzlar mahallelerindeki evlerine operasyon düzenleyen ekip, kurusıkıdan çevrilme 7 tabanca ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Ayrıca silahlara ait fişekler de bulundu. Kurusıkı tabancaların namlularını açma işleminde kullanılan aletlere de el kondu.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › İzmir'de kaçak silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika

Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı

Kayıp gencin çatıda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Başak Cengiz'in öldürülme görüntüleri için suç duyurusu

Dolar 10.28'e yükselerek rekor kırdı

Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın

Adele, Oscar törenini bile geride bıraktı! Konser verdiği anlar 10 milyon kişi tarafından izlendi

Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler