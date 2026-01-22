İzmir'de Kadın Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
İzmir'de Kadın Komisyonu Kuruldu

İzmir\'de Kadın Komisyonu Kuruldu
22.01.2026 11:19
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kadın üyelerin temsili için Kadın Komisyonu kurdu.

Türkiye'de bir ilke imza atan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 650'yi aşkın kadın üyesinin temsil gücünü artırmak amacıyla bünyesinde 'Kadın Komisyonu' kurdu. Meslekteki erkek egemen algıyı kırmayı hedefleyen komisyon, kadın araç sahiplerinin sorunlarından sağlık taramalarına kadar pek çok alanda aktif rol üstlenecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 11 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği genel kurulda aldığı kararla Türkiye'de bir ilki hayata geçirdi. Oda Başkanı Erkan Özkan, odanın 2 bin 917 üyesi bulunduğunu ve bunların 650'den fazlasının kadın üyelerden oluştuğunu vurgulayarak, kadın üyelerin temsiliyetini artırmak amacıyla Kadın Komisyonu kurduklarını açıkladı. Özkan, Türkiye'de şoförlük mesleğinin erkek egemen bir alan olarak bilinmesine rağmen İzmir'de 650'nin üzerinde kadın taksi sahibi olduğunu belirterek, "Bu durumu göz ardı edemezdik. Türkiye'de bir ilke imza atarak Kadın Komisyonu'nu kurduk" dedi.

"Yönetim kurulu listemizde bir kadın üyemize yer verdik"

İzmir'in her zaman 'ilklerin şehri' olduğunu hatırlatan Başkan Özkan, şoförlük ve taksicilik mesleğinin genellikle erkek mesleği olarak algılandığına dikkat çekti. Özkan, "Odamız bünyesinde sayısı 650'yi aşan kadın üyemiz var. Bu varlığı görmezden gelemezdik. Türkiye'de daha önce bir örneği var mı bilmiyorum ama ilk olduğunu düşünüyorum; yönetim kurulu yedek listemizde bir kadın üyemize yer vererek kendisine bir oda aidiyeti kazandırdık. Bu konuyu genel kurul üyelerimize de anlattık ve girişimimiz son derece makul karşılandı" ifadelerini kullandı.

Ayda en az bir kez toplanacaklar

Genel kuruldan geçirilen kararla hayata geçirilen Kadın Komisyonu'nun çalışma prensiplerine değinen Özkan, komisyonun ayda en az bir kez toplanacağını belirtti. Özkan, "Komisyonumuz, Dünya Kadınlar Günü, Anneler Günü ve kadınlarımızı ilgilendiren tüm konularla ilgili çalışmalar yürütecek. Zaman içerisinde sağlıkla ilgili bilinçlendirme çalışmaları ve toplumda önem arz eden konularda kadın üyelerimizi bilgilendirmek üzere hizmet verecekler. Komisyona seçtiğimiz üyeler, odamıza kayıtlı ve araç sahibi olan kadın üyelerimizden oluşmaktadır" diye konuştu.

"Kadınlarımızı daha iyi temsil edeceğiz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Kadın Komisyonu Başkanı Gülçin Altun ise komisyonun Başkan Erkan Özkan'ın önderliğinde kurulduğunu belirterek şunları söyledi: "Amacımız kadın üyelerimizin hem temsil gücünü artırmak hem de paylaşamadıkları sorunlarda ve sağlık taramalarında yanlarında olarak onlara iyi bir hizmet verebilmektir. İnşallah bundan sonraki süreçte kadınlarımızı çok daha iyi temsil edeceğimize inanıyorum. Bu komisyonun kurulmasına önderlik eden Başkanımıza teşekkür ediyorum." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Kadın Komisyonu Kuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Kadın Komisyonu Kuruldu - Son Dakika
