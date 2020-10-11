İzmir'deki kazada can pazarı: 6 yaralı - Son Dakika

İzmir'deki kazada can pazarı: 6 yaralı

Panelvan tipi araç içerisinde müşteri bulunan taksiye çarpıştı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, tali yoldan hızla seyir halinde olan panelvan tipi aracın içinde müşteri bulunan ticari taksiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın dereye uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için yoğun mücadele verdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Ulukent-Seyrek yolu üzerinde meydana geldi. Ulukent'ten müşterilerini alarak Seyrek'e doğru yola çıkan 35 SA 472 plakalı ticari taksi, Seyrek yolunun 1,5 km ilerisinde tali yoldan gelen ve ana yola çıkmak isteyen 35 AKK 68 panelvan tipi araç ile çarpıştı. Panel tipi araç, çarpışmanın etkisiyle taksiyi dereye doğru sürükledi ve iki araç dereye doğru uçtu.

Taksi dereye devrildi, can pazarı yaşandı

İçinde müşteri bulunan ticari taksinin devrilmesiyle kazada adeta can pazarı yaşandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmesiyle olay yerine ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, taksideki yaralıları kurtarmak için yoğun bir mücadele verdi. Ticari taksideki 3 yolcu ve şoför, sıkıştıkları yerden kurtarılarak ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı ve Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Panelvan aracın şoförü hafif yaralanarak ayakta tedavi olurken, yanındaki arkadaşı da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpan panelvan aracın şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.