İzmir'de Komşu Buluşmaları Devam Ediyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nce düzenlenen Komşu Buluşmaları, Konak ve Eşrefpaşa bölgelerinde yer alan 26 mahalleyi bir araya getirdi. Komşu Buluşmaları'nın hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Daha güçlü ve daha yaşanılabilir bir Konak'ı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, Konaklılarla buluşarak taleplerini birinci ağızdan dinlediği ve çözüm yollarını vatandaşla birebir konuştuğu Komşu Buluşmaları üçüncü kez gerçekleşti. Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde, belediyenin tüm bürokratlarının, müdür ve müdürlük birimlerinin hazır bulunduğu buluşmada, Konak ve Eşrefpaşa bölgelerinde yer alan 26 mahalle bir araya geldi. Buluşmaya vatandaşlarla birlikte muhtarlar da katıldı. Başkan Mutlu, Konaklı komşularını tek tek konuk ederek taleplerini dinledi, sorunlara anında çözüm için vatandaşları ilgili müdürlüklerin masalarına bizzat kendisi götürerek gerekli işlemlerin hızla yapılması için talimat verdi.

Mutlu: "Daha yaşanılabilir bir Konak'ı hep birlikte inşa edeceğiz"

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, Komşu Buluşmaları'nın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Katılımcı yönetim anlayışımızın en önemli parçası olan Komşu Buluşmalarımıza ara vermeden devam edecek, daha güçlü ve daha yaşanılabilir bir Konak'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Çözüm için komşularımızın yanındayız. Bugün, komşularımızla üçüncü kez bir araya geldik ve yine oldukça verimli bir gün geçirdik. Tüm müdürlüklerimizin hazır bulunduğu buluşmada, mahallelerimizin ihtiyaçlarını konuştuk, komşularımızın görüş, talep ve önerilerini dinleyerek hızlıca çözüm sağlamak adına notlarımızı aldık" ifadelerini kullandı.

Kibaroğlu: "Başkanımız bizi yanıltmadı, güler yüzüyle karşıladı"

Buluşmada aile birliği üyeleriyle birlikte Başkan Mutlu'yla görüşen Osman Kibaroğlu Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Nur Çoban, buluşmadan mutlu ayrıldıklarını vurgulayarak, "Okulumuzla ilgili neler yapabiliriz diye düşünürken muhtarımızla görüştük ve oradan da belediyenin halkla ilişkiler ekiplerinden bugünkü komşu buluşmasını öğrendik. Başkanımızla mahalle buluşmalarında tanışmıştık. Nilüfer Başkanımız bizi yanıltmadı, güler yüzüyle karşıladı. Taleplerimizi aldı" diye konuştu.

Pekşen: "Daha önce verdiği sözleri tuttu"

Tekerlekli sandalye kullanan Birgül Pekşen de Komşu Buluşmaları'nın özellikle engelli bireylerin belediye hizmetlerine erişiminde büyük kolaylık sağladığına dikkat çekti. Cep telefonuna Konak Belediyesi'nden gelen SMS ile Komşu Buluşmaları'ndan haberdar olduğunu belirten Pekşen, mahallelerindeki doğal gaz sorununu dile getirdi. Başkan Mutlu'dan çalışmaların hızlandırılacağı sözünü alan Pekşe, şunları söyledi:

"Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ettiğim için gelip görmek istedim. Başkanımızla gerçekten gurur duyuyoruz. Hem kendisini görmek, hem taleplerimizi dile getirmek istedim. Çözüm odaklı çalıştığı için çözüm bulacağından; cana yakın olduğu için de iyimser bir şekilde yaklaşacağından emindim. Gelip görüştükten sonra da gerçekten hemen bütün sorunlarımızı çözdü. Mahallemize doğal gaz istedik, bununla ilgili çalışmaları hızlandıracağının sözünü verdi. Daha önce verdiği sözleri tuttuğu için bu sözü de tutacağından hiç şüphem yok. Ben tekerlekli sandalye kullandığım için ayrı ayrı belediye birimlerine ulaşmak zor oluyor. Burada belediyenin bütün birimlerini bir arada bulmak benim için büyük kolaylık oldu. Başkanımız bizim için böyle bir kolaylık sağladığı için teşekkür ediyorum."