İzmir'de korkunç yangın: Yaşlı kadın can verdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, müstakil evde çıkan yangında Alzaymır hastası yaşlı kadın can verdi. Yaşlı kadının ölümüyle, İzmir'in çeşitli noktalarında 1 hafta içerisinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.



Edinilen bilgiye göre yangın, Çaylı Mahallesi Koşu Yolu Caddesi'nde Alzaymır hastası Emine Dalgıç (87)'ın yaşadığı iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede etkisiz hale getirdi. Evin içinde olduğu belirlenen ve yangından kaçamayan Emine Dalgıç, olayda can verdi. Jandarma ve belediye işçilerinin yaptığı arama sonucu Emine Dalgıç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



1 haftada 4 ölü



Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Foça ilçesinde çıkan yangında Nevin Tuncer (55) ve oğlu Murat Cihan Tuncer (30) hayatlarını kaybetmişti. Yine bir başka yangında Bayraklı ilçesinde çıkmıştı. Bu yangında da Cevriye Çalışkan hayatını kaybetmişti. - İZMİR