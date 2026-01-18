İzmir'de Kültür Sanat Haftası Başlıyor - Son Dakika
Kültür Sanat

İzmir'de Kültür Sanat Haftası Başlıyor

18.01.2026 12:42
19-25 Ocak'ta İzmir'de opera, tiyatro, konserler ve atölyelerle dolu bir kültür sanat programı var.

İzmir, 19-25 Ocak'ta operadan tiyatroya, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 19 Ocak'ta "Attila" operasını, 24 Ocak'ta ise "Hoffmann'ın Masallarından Bölümler" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Oyun Oyun İçinde", "Yuko" ve "Kral Olmak İstemeyen Aslan", Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Hamlet", Bornova Fuaye Sahnesi'nde ise "Böcek Oteli" sahnelenecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, 21 Ocak'ta Aydın Germencik Belediyesi Konferans Salonu'nda "Tangolar Valsler Kantolar" konseri verecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası da 23 Ocak'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM), şef Fuad İbrahimov yönetiminde, solist Sophie Dervaux eşliğinde konser gerçekleştirecek.

İKSF'de seminer, atölye ve sergiler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.

Müze araştırmacısı Zülal Gözde Görkem eşliğinde "Müzede Aile Günü" atölyesi ile Gülçin Bedi'nin "Anlatılmayanı Duymak: Etkili İletişim Sanatı" semineri 19 Ocak'ta düzenlenecek.

Nihat Demirkol'un "Retorika: Konuşabilen İnsandan Konuşamayan İnsana Bir Geri Evrim Hikayesi" semineri 20 Ocak'ta, Prof. Dr. Murat Tuncay'ın "Tiyatronun Güldüren Maskesi: Komedya" başlıklı söyleşisi ise 21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

İrem Oğuz'un "Dijital Çağda Müzeler: Teknolojik Dönüşüm ve Yapay Zeka" semineri 22 Ocak'ta, Hasan Işıklı'nın dilekler temalı "Hayali Bellek" atölyesi 23 Ocak'ta yapılacak.

Alsancak Halk Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik "Gökyüzü Kadar Merak" atölyesi de 23 Ocak'ta düzenlenecek.

Neşe Süzen Bengisu'nun "Kopmalar" sergisi 20 Ocak'ta açılacak ve 1 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Folklor Günleri kapsamında düzenlenen "Ege'de Baş Bağlama" sergisi 25 Ocak'ta açılacak, 7 Şubat'a kadar gezilebilecek.

AASSM'de konserler

İzmir Oda Orkestrası, Strazburg Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü Aziz Shokhakimov yönetiminde Haydn'ın "Trompet Konçertosu", Gershwin'in "Paris'te Bir Amerikalı" ve Rimsky-Korsakov'un başyapıtlarından "Şehrazad" eserlerinin seslendirileceği konseri 21 Ocak'ta AASSM'de verecek.

Levent Gündüz ise "30. Yıla Bir Yıldız" konserinde operadan popa, dünya müziğinden Türk sanat müziğine uzanan repertuvarıyla 22 Ocak'ta AASSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, İzmir, Müzik, Sanat

