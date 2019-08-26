Son Dakika Haberleri: İzmir'de Merve Özbey rüzgarı
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İzmir'de Merve Özbey rüzgarı

43 dakika önce

İzmir'de yeni albümü ile büyük beğen toplayan ünlü pop sanatçısı Merve Özbey sahne aldı.

İzmir'de Merve Özbey rüzgarı, System.String[]

İzmir'de yeni albümü ile büyük beğen toplayan ünlü pop sanatçısı Merve Özbey sahne aldı. Hayranları Özbey'in birbirinden güzel şarkıları ile unutamayacakları bir akşam yaşadı.


Optimum ziyaretçileri bu hafta Merve Özbey ile coştu. "Bahçe Konserleri" kapsamında İzmirli hayranları ile buluşan Özbey, sempatik tavırları ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalog nedeniyle de büyük beğeni topladı. Yeni albümünün çıkış parçası Kül'ün yanı sıra dillere dolanan Yaş Hikayesi, Helal Ettim gibi şarkılarını seslendiren Özbey, izleyicilerden tam not aldı. İzmirlilerle birlikte coşan Özbey, gecede müzik keyfini zirveye taşıdı. - İZMİR

Merve Özbey, İzmir, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:17 Kaynak: İHA
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