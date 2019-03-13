Son Dakika Haberleri: İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük

14 dakika önce

İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

İzmir'de Metro Yeraltı Park İstasyonu İnşaatında Göçük, System.String[]
İZMİR'de metro trenleri için yeraltı park istasyonu çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. İki bekçinin göçük altında kaldığı sanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sayıları giderek artan metro vagonlarının park ihtiyacını karşılamak için, Halkapınar semtinde 2 katlı yeraltı parkı yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Aynı anda 115 vagonun park edebileceği, yapım çalışmaları süren tesiste bugün saat 03.00 sıralarında bir göçük meydana geldiği belirtildi. Şantiyede bulunan iki bekçiye ulaşılamadığı, göçük altında kaldıklarının sanıldığı belirtildi. Olayın ardından kurtarma çalışmalarına başlandı.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN, Hande NAYMAN-Kamera: Tekin GÜRBULAK  / İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:03 Kaynak: DHA

Halkapınar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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