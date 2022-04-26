İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alana ekilmiş 1743 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Bademli Mahallesi'ndeki Mumkayası mevkisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir kamp çadırında kenevir fideleri ile 258 gram Hint keneviri tohumu ele geçirdi. Bölgede ekilmiş 1743 kök Hint keneviri bulundu.
Daha önce uyuşturucu suçundan kaydı bulunan N.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir'de ormanlık alanda 1743 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika