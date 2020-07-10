İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, hafif ticari aracını Mithatpaşa Caddesi'nde yol kenarına park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Kubilay Gürler'e (54), Önder B. idaresindeki (21) 27 AB 205 plakalı otomobil çarptı. Gürler'e çarpan otomobil, yol kenarındaki başka bir otomobil ve ATV'ye çarparak durabildi. Ağır yaralanan Gürler, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, Gürler'in aracını park ettiği anları ve kazayı gören vatandaşların tepkisini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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