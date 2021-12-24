İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Ali İşler (33) yaşamını yitirdi.
Ödemiş- Kiraz kara yolu Kurucova Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İşler'e, N.K. idaresindeki 09 UA 025 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinde Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan İşler müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü N.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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