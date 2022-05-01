İzmir'de "park etme" kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de "park etme" kavgasında 4 kişi yaralandı

01.05.2022 17:33
İzmir'de "park etme" kavgasında 4 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir binanın önüne park etme meselesinde 3 kişi tabancayla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir binanın önüne park etme meselesinde 3 kişi tabancayla, 1 kişi de darp neticesi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir sürücü, Mehmet Akif Caddesi'ndeki bir kuaför salonuna getirdiği eşini, yol kenarına park ettiği otomobilde beklemeye başladı.

Bu sırada başka bir araç sürücüsü, bina girişini kapattığını öne sürdüğü eşini otomobilinde bekleyen sürücüyle tartışmaya başladı.

Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada 3 kişi tabancayla vuruldu, 1 kişi de darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İzmir'de park etme kavgasında 4 kişi yaralandı
İzmir'de park etme kavgasında 4 kişi yaralandı
İzmir'de park etme kavgasında 4 kişi yaralandı

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Kuaför, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'park etme' kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de "park etme" kavgasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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