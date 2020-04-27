İzmir'de pide kuyruğu devam ediyor - Son Dakika

İzmir'de pide kuyruğu devam ediyor

İZMİR'de, ramazan ayının dördüncü iftarı öncesi fırınların önünde pide almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği ve maskeli olduğu dikkat çekti.

İzmir'de ramazan ayının dördüncü gününde fırınların kapısında uzun pide kuyrukları oluştu. Oluşan pide kuyruklarında vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uydu. Kural nedeniyle, metrelerce kuyruk oluştu. Vatandaşlardan Yakup Ayyıldız, koronavirüs nedeniyle dikkat edilen mesafenin uzun kuyruklar oluştuğunu belirterek, 'Salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulması söylendi. Halkımız da uyuyor. Pide almak için geldim. Pidemizi alıp iftarımızı açacağız' dedi. Bir diğer vatandaş İsmail Günay ise, 'Niyetliyiz, iftarımızı pidemizi alıp açacağız. Sosyal mesafe kuralı da olsa hayat devam ediyor' diye konuştu.