İzmir'de pikap bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İzmir 'in Karaburun ilçesinde bir aracın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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