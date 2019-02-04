İzmir'de "Radyasyondan Korunma Uzmanı Eğitimi Çalıştayı" Başladı

Çalıştayda, uzmanlar gelişen teknolojiler doğrultusunda radyasyondan korunma ile ilgili güncel bilgiler ve geleceğe yönelik hedefleri paylaştı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışına; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği (RADKOR) BaşkanıGönül Büyan, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran, yurt içinden değişik üniversitelerden alanında uzmanlar ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Ülkemizde radyasyon kaynaklarının yaygın şekilde kullanıldığı ve nükleer güç santrallerinin gündemde olduğu bir süreç yaşanıyor. Bu durum yaşamsal öneme sahip olan radyasyondan korunma konusunu da beraberinde gündeme getiriyor. Nükleer tesislerde, nükleer tıpta, çevresel radyoaktivite çalışmalarında, birçok endüstriyel alanda yani tüm radyasyon uygulamalarında radyasyondan korunma önem teşkil ediyor.Bu kadar geniş uygulama alanlarının olmasından dolayı, radyasyon kaynaklarının kullanıldığı kurumların ya da kuruluşların nitelikli bir radyasyondan korunma uzmanı çalıştırmak zorunda olduğu biliniyor. Üniversitemiz Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği tarafından gerçekleştirilen bu çalıştayın hedeflerinden biri de bu uzmanların yetiştirilmesine yönelik yüksek lisans eğitim programlarının tanıtımını içermesidir" dedi.

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatma Yurt Onaran, "Bugün Radyasyondan Korunma Uzmanı Eğitimiyle ilgili çalıştayımızı yapıyoruz. Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneğiyle işbirliği içeresinde düzenliyoruz.Çalıştay kapsamında yurt dışında ve yurt içinde yapılan eğitim programları ileilgili çeşitli oturumlar düzenlenerek sunumlar gerçekleştirilecek. Yapılacak olan panelde ise radyasyondan korunmada mevcutdurum, problemlerimiz ve çözüm önerileri ileilgili konuşmalar yapılacak. Farklı üniversitelerden ve özel sektörden farklı kuruluşlardan olmak üzere 180 başvuru almış bulunmaktayız. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Radyasyondan Korunma Uzmanları Derneği Başkanı Gönül Buyan ise Türkiye'nin radyasyondan korunma konusunda çok köklü geçmişe sahip bir ülke olduğunu söyledi.