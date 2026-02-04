İzmir'de Ramazan Öncesi Market Denetimi - Son Dakika
İzmir'de Ramazan Öncesi Market Denetimi

04.02.2026 13:08
İzmir'de Ramazan öncesi yapılan denetimlerde fahiş fiyatlar, gıda güvenliği ve hijyen incelendi.

İzmir'de Ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik ortak denetim gerçekleştirildi. Konak ilçesinde bir zincir markette yapılan denetimlerde fahiş fiyat ve etiket uyumsuzluğunun yanı sıra gıda güvenliği ve hijyen şartları da incelendi.

Ramazan öncesi 81 il genelinde temel gıda ürünleri başta olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve gıda güvenliği ihlallerine karşı koordineli çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki bir zincir markette eş zamanlı denetim yaptı. Reyonlardaki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin etiket fiyatları ile kasa fiyatları kontrol edildi. Ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, tazelik durumları ve işletmenin genel hijyen standartları denetlendi.

Ramazan ayı öncesinde ve süresince vatandaşların hem ekonomik menfaatleri hem de gıda güvenliği için denetimlerin hassasiyetle devam edeceği vurgulandı. Yapılan incelemeler neticesinde, mevzuata aykırı durumların, fahiş fiyat uygulamalarının veya halk sağlığını tehdit eden unsurların tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların ivedilikle uygulanacağı belirtildi. - İZMİR

