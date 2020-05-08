İzmir'de rekor makaron operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de rekor makaron operasyonu

1 saat önce

İzmir'de rekor makaron operasyonuİZMİR Aliağa Limanlar Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 konteyner içerisinde, piyasa değeri 6 milyon 750 lira olan, 37 milyon 190 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi.

İzmir'de rekor makaron operasyonu

İZMİR Aliağa Limanlar Bölgesi'nde Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 konteyner içerisinde, piyasa değeri 6 milyon 750 lira olan, 37 milyon 190 bin filtreli sigara kağıdı (makaron) ele geçirildi. Operasyon, tek seferde gerçekleştirilen en yüksek makaron yakalaması olarak tarihe geçti.

Sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı şube personeli, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'nde bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen iki konteynerden şüphelenerek araştırma başlattı. İçinde krepe kağıt olduğu beyan edilen iki konteynere düzenlenen operasyonda, kaçak sigara üretiminde kullanılan 16 milyon 440 adet makaron ele geçirildi. Araştırmalarına devam eden ekipler, birbiriyle bağlantılı oldukları saptanan iki konteynerin de limanda bulunduğunu belirledi. O konteynerlere düzenlenen operasyonda da 20 milyon 750 bin makaron yakalandı. Piyasa değeri 6 milyon 750 lira olan toplamda 37 milyon 190 bin makaronun ele geçirildiği operasyon, Türkiye'de tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki yakalama oldu. Operasyonla kapsamında soruşturma sürüyor.

İzmir'de rekor makaron operasyonu

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:27 Kaynak: DHA


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