İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın - Son Dakika

İzmir'de ruhsatsız maske üreten iş yerine baskın
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin, ruhsatsız maske üretimi yapan bir iş yerine yaptığı baskında, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde polisin, ruhsatsız maske üretimi yapan bir iş yerine yaptığı baskında, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aşık Veysel Mahallesi 5852/1 Sokak'ta bir iş yerinin ruhsatsız maske üretimi yaptığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine hareke geçen ekipler, söz konusu iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 92 bin maske ve maske yapımında kullanılan 125 rulo kumaş ele geçirildi. Öte yandan, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Y.Y. (39) ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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