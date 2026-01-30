İzmir'de Sağanak: 557 İhbar Alındı - Son Dakika
İzmir'de Sağanak: 557 İhbar Alındı

30.01.2026 15:39
İzmir'de yağışlar nedeniyle 557 ihbar alındı, tüm birimler teyakkuzda ve çalışmalara devam ediliyor.

İZSU VE HİM HATLARINA 557 İHBAR

İzmir'de dün gece etkisini artıran sağanak, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. İZSU (185) ve HİM (153) hatlarına, yağışlara bağlı olarak toplam 557 ihbar ulaştı. İhbarların 214'ü yol ve kavşaklarda, 343'ü ise konut ve iş yerlerinde yaşanan su baskınlarına ilişkin oldu. İZSU Genel Müdürlüğü, tüm ihbarlara müdahale ederken bugün saat 11.00 itibarıyla bekleyen ihbar bulunmadığı bildirildi. İlçelere göre dağılımda Bornova 283, Buca ise 142 ihbarla ilk sıralarda yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente ulaşan ihbarları titizlikle değerlendirirken temizlik, yol bakım ve altyapı çalışmaları kent genelinde 55 araç ve 750 personel ile yürütülüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri 103 iş makinesiyle sahada görev yaparken, dere ve köprülerdeki kontrol çalışmaları 25 ayrı noktada gerçekleştirildi.

TÜM BİRİMLER TEYAKKUZDA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürlüğü'nde (AKOM) kriz masasını toplayarak yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Belediye birimleri, sorumluluk alanları kapsamında yürüttükleri ve planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi paylaştı. Hafta sonu için beklenen yağışların kenti olumsuz etkileme olasılığına karşı alınacak önlemler gözden geçirilerek gerekli koordinasyon sağlandı.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, dün saat 18.00'den itibaren etkili olan yağışların ardından kent genelinde sel ve su baskınlarının meydana geldiğini belirterek, "Özellikle Bornova ve Buca ilçelerinde yağışlar yoğun şekilde etkili oldu. Bu süreçte yaklaşık bin 500 ihbar aldık. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile İZSU Genel Müdürlüğü ekiplerimiz sahada görev yaptı. Şu anda itfaiye ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ardından vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek, gerekli bakım-onarım çalışmalarını yapmak ve kent temizliğini sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

'TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE OLACAK'

İklim değişikliği nedeniyle yağışların artık olağan akışının dışında seyrettiğine dikkat çeken Ayatar, "Böyle kritik dönemlerde yaşanan olumsuzluklara hızlı ve etkili müdahale edebilmek için kriz masamızı topluyoruz. Bu süreçte Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) devreye giriyor ve çalışmaları AKOM üzerinden koordine ediyoruz" dedi. Hafta sonu yağışların devam edeceğini belirten Ayatar, Meteoroloji'den alınan verilere göre yarın Menderes ve Seferihisar ilçelerinde geçiş yağışlarının, pazar günü ise Aliağa çevresinde yağış beklendiğini ifade etti. Ayatar, "Bu süreçte ekiplerimiz sahada olacak. Sadece saha birimlerimiz değil, destek birimlerimiz de dahil olmak üzere tüm birimlerimiz olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde görev yapacak" diye konuştu.

İHBARLAR ÇAĞRI MERKEZLERİ ÜZERİNDEN ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, yurttaşlardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyarılarını dikkatle takip etmelerini isteyerek, şunları söyledi:

"İzmirliler, ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi ile 153 Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) üzerinden iletebilir. İhbarlar doğrudan bize ulaşıyor ve ilgili birimlere yönlendiriliyor. Can ve mal güvenliği açısından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uyarılarının dikkate alınmasını önemle rica ediyoruz."

İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, İzmir, Çevre, Son Dakika

