Son Dakika Haberleri: İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu
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İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

1 saat önce

İzmir'in etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bir eve yıldırım düştü.

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İzmir'in etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi, bir eve yıldırım düştü.
Kentte öğleden sonra aniden başlayan dolu ve yağış nedeniyle vatandaşlar iş yerleri önündeki tentelerin altlarına sığındı.
Kısa süre devam eden dolunun ardından etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, şemsiyeler ve çantalarıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Konak ilçesinde bir eve ise yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Üç katlı evde tek başına bulunan Mercan Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun evinde misafir olduğunu ve yıldırım düştüğü anda evde kimsenin bulunmadığını anlattı.
"Telefonda kızımla konuşuyordum, birinci kattaydım. Şimşek çakıyor, gümbür gümbür ev sanki 'başıma çökecek' dedim. Yıldırım üçüncü kata düşmüş. Kızım 'anne telefonları kapatalım etkilenir' dedi. Kapattık. Güm diye bir ses, kıvılcımlar çıktı. Korkudan hala titriyorum. Kendimi dışarı attım. Karşıya geçtim eve bakmak için üçüncü katta yangın var. Yatak yorgan hep zarar gördü. Yardım bekliyoruz ev çok zarar gördü." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:58 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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