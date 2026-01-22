İzmir'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'de sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle Karşıyaka, Konak, Buca ve Karabağlar ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.
Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi.
Bazıları da şemsiyeleriyle sağanaktan korunmaya çalıştı.
