İzmir'in Bayındır ilçesinde sağanak sonrası biriken suda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.
Deniz Gemici'nin (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasköy Mahallesi Gelenler mevkisinde, sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptığı çalışmayla araç içinde mahsur kalan sürücü Deniz Gemici ve 72 yaşındaki annesi Rabia Gemici'yi kurtardı.
Sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu, tedbir amaçlı Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, suda mahsur kalan otomobili bulunduğu yerden çekerek çıkardı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Sağanakta Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?