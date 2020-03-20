İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

İzmir'de sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, saatler 21.00'i gösterdiğinde balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlar, koronavirüs salgınıyla mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek olmak için bir dakika süreyle alkışladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs sebebiyle yoğun mesai yapan sağlık çalışanlarını, milletvekillerine alkışlatmasının ardından dün (Perşembe) yurt genelinde başlatılan 'sağlık çalışanlarının alkışlanması' etkinliği bugün de yapıldı. Karşıyaka ilçesi Mavişehir semtindeki vatandaşlar da dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede başrol oynayan sağlık çalışanlarına destek olmak için, saat 21.00'de pencere ve balkonlara çıkarak, yaklaşık 1 dakika boyunca alkışladı. Kimi vatandaşlar destek tezahüratında bulunurken, bazıları ise ıslık çaldı.


Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:21 Kaynak: DHA

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