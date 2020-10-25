İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi - Son Dakika

İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi

25.10.2020 21:49
İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi, System.String[]

İZMİR'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen 2 kişi daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Mehmet Doğan (35) Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Doğan Aksın (76) ise kentteki özel bir hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Doğan ve Aksın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan ve Aksın'ın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Doğan ve Aksın'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Öte yandan, kent genelinde sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.


İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi
İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi
İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi

Araştırma Hastanesi, Mehmet Doğan, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi - Son Dakika

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