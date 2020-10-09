İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişi öldü, 17 kişi tedaviye alındı (4) - Son Dakika

BİR DEPOYA VE BAHARATÇIYA BASKIN

İzmir'de, 1 kişinin öldüğü 17 kişinin de tedavi altına alındığı sahte içki zehirlenmelerinin ardından art arda operasyon düzenleyen polis ekipleri, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı baharatçılar ile depolara baskın yaptı. Sahte etil alkol sattığı belirlenen baharatçı hakkında yasal işlem başlatılırken, bir aktara ait depoda da 5'er litrelik 5 şişede sahte etil alkol ele geçirildi. Sahte etiketler bulundu. Polisin operasyonu sürüyor.

Davut CAN - Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,