İzmir'de Sel Felaketi: Seralar Zarar Gördü

Geçen yılı kurak geçiren ve barajlarındaki su miktarı kritik seviyeye gerileyen İzmir, 2 Şubat Pazartesi gününden itibaren metrekareye ortalama 106,4 kilogram yağış aldı.

Kent genelinde ay başından bu yana etkili olan yağışlar, pek çok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğle saatlerinde başlayarak gece boyunca süren yağış, kent genelinde sel ve su baskınlarına neden oldu.

Yoğun yağış nedeniyle birçok tarım arazisi sular altında kaldı, özellikle Menderes ilçesinde çok sayıda sera zarar gördü. Bazı seralarda çökme meydana geldi, çamur tabakası oluştu.

Gece boyunca seralardaki suyu tahliye etmeye çalışan üreticiler, sabah saatlerinden itibaren seralara gelerek ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte dün en fazla yağış metrekareye 131,8 kilogramla Çileme Mahallesi'ne düştü. Ödemiş ilçesine bağlı Demirdere Mahallesi'nde metrekareye 93,7 kilogram, Bozdağ Kayak Merkezi'nde ise 93,6 kilogram yağış kaydedildi.

Şubat ayı uzun yıllar yağış miktarı ortalaması 100,9 kilogram olan İzmir'de, pazartesi gününden itibaren ortalama metrekareye 106,4 kilogram yağış düşerek ayın ortalaması 6 günde aşılmış oldu.

Sera üreticileri yaralarını sarmaya çalışıyor

Öte yandan su baskınlarının yoğun yaşandığı Çileme Mahallesi'nde seraları zarar gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hasarları onarmaya çalıştı.

Bölgede sera işleten Ömer Yeğen, AA muhabirine, dün akşam etkisini artıran yağışın ardından yamaçlardan akan suların seralarını bastığını söyledi.

Önlem almaya çalıştıklarını ancak su baskınına engel olamadıklarını aktaran Yeğen, "Ben dün seraya marul dikmiştim. Bazı arkadaşların da ürünlerinde zararlar var. Dün su nedeniyle seraya gelemedim. Böyle bir şey görmedim ben. Çileme'de suyun girmediği sera yoktur. Herkesin serasına geldi. Mücadeleyi bırakmayacağız." dedi.

Mahallede yaşayan ve serasının bir bölümü yıkılan Aydın Koç da hayatı boyunca böyle bir yağış görmediğini ifade etti.

Yağmuru uzun zamandır beklediklerini anlatan Koç, "Yağmurdan sıkıntımız yok. Benim seramın bir kısmı yıkıldı. Ürünlerimiz su altında kaldı. Marullar büyüme aşamasındaydı. Mahsul zarar görecek. Çukur bölgelerde seracıların çoğunda zarar var. Bazı arkadaşların da seraları yıkıldı." ifadelerini kullandı.