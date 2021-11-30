İzmir'de sendika temsilcilerinden ortak asgari ücret açıklaması - Son Dakika

İzmir'de Türk-İş, Hak-İş ve DİSK temsilcileri, asgari ücret beklentisiyle ilgili ortak açıklama yaptı.

Cumhuriyet Bulvarında bir araya gelen 3 konfederasyonun üyeleri adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı açıklamayı okudu.

Sarı, asgari ücretin insanın yaşaması ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan asgari gelir kaynağı olduğu belirterek, "2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin, ekonomide yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak insana yakışır bir yaşam düzeyini sağlayacak şekilde tespit edilmesi gereği ortak düşüncemizdir." diye konuştu.

Üç işçi konfederasyonunun aileleri ile birlikte insan onuruna yaraşır bir asgari ücret belirlenmesi taleplerini yineleyerek bir kez daha bir araya geldiğine değinen Sarı, ücretli çalışanlar için vergi matrahının farklılaştırılması gerektiğini savundu.

Sarı, şunları kaydetti:

"2002 yılında gelir vergisi tarifesi brüt asgari ücretin 17,1 katı iken günümüzde 6,7 katına gerilemiştir. Tüm ücret gelirlerinde, asgari ücrete denk gelen kısmına kadar olan tutarın vergi dışı bırakılması yönünde sosyal taraflar arasında görüş birliği oluşmasına rağmen şimdiye kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. İşverenin sosyal güvenlik primi düşürülmüş ve buradan doğan milyarlarca liralık gelir kaybı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Ancak işçilerin sosyal güvenlik priminde bir indirim yapılmamıştır. Sosyal devletin koruyucu vasfı öncelikle düşük gelirli olan ücretli çalışanlar için olmalıdır."

Açıklamada Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Hak-İş Ege Bölge Temsilcisi Gültekin Şimşek de yer aldı.