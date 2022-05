İzmir'de Şenlik Havasında Hıdırellez Kutlaması - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i Kültürpark'ta düzenlediği etkinliklerle kutladı. Söyleşi, sokak gösterileri, sergiler ve binlerce İzmirlinin katıldığı coşkulu Suzan Kardeş konserinin ardından gün ateş yakılmasıyla son buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Güzel İzmirliler, bu akşam bütün dilekleriniz gerçek olsun. İyi ki varsınız, iyi ki İzmirliyiz" dedi.

Bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle Kültürpark'ta kutlandı. Hıdırellez şenlikleri kapsamındaki program, "Kültürel Miras ve UNESCO alanında Hıdırellez" konulu söyleşi ile başladı. Suzan Kardeş ve Nihal Kadıoğlu Çevik'in katılımıyla yapılan söyleşide, Hıdırellez geleneğinin çok uluslu yapısı ele alınarak uygulama ve ritüellerine değinildi.

ROMAN SERGİSİ

Hıdırellez şenlikleri kapsamında Pakistan Pavyonu'nda özel bir sergi açıldı. Türk Kadınlar Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen, fotoğraf sanatçısı Kıvanç Şen'in "Hıdırellez, Roman için Duadır Aşktır" sergisinin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin, Kıvanç Şen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, gazeteci-yazar Nedim Atilla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

SOYER: MAYALANARAK ÇOĞALALIM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Her buluşma bir mayalanmadır. Ne dostluk… Ne kardeşlik. Ne de çocuklarımızla aramızdaki bağ. Mayalanarak çoğalalım. Her şey gibi yaşamla aramızdaki bağın da mayalanması gerekir. Anadolu ve Balkan halkları, yaşamla aralarındaki bağı çoğaltmak için çok sayıda doğa bayramı kutlamıştır. Bunların en çok bilineni, bugün kutladığımız büyülü Hıdırellez gecesi… Büyülü diyorum çünkü Hıdırellez'de mutfakta kullanılan maya, çiğle tazelenir. Bu gece, yaşamın mayasının, aşımızın mayasına karıştığı gecedir. Hıdırellez gecesinde yaprakların üzerinde biriken su damlacıklarından çiğ mayası üretilir. Düşünüyorum da bundan daha kutlanası bir gece olabilir mi? Bu gece, yaşamla aramızdaki o kuvvetli bağı bir kere daha hatırlayacak ve hep birlikte kutlayacağız. Çiğin mayaladığı yaşamlarımızı, Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak pişireceğiz. Her atlayışta biraz daha değişerek. Biraz daha çoğalarak" dedi.

Kıvanç Şen'in objektifinden yansıyan serginin Romanların eşsiz Hıdırellez ruhuna ayna tuttuğunu belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras olarak tescillenen Hıdırellez'i gelecek nesillere taşımamız için bu serginin özel bir değeri olduğunu düşünüyorum. İzmir'de bütün kadim değerlerimiz gibi, Hıdırellez kültür mirasımıza da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Maya, Mayıs'a düşer. Gelenler geçip gider. Yaşam, baki kalır."

"HIDIRELLEZ BU KENTE ÇOK YAKIŞIYOR"

Fotoğraf sanatçısı Kıvanç Şen ise "2004-2019 yılları arasında ağırlıklı olarak İzmir ve Edirne'de yaptığım belgesel projemde Romanların Hıdırellez'i nasıl coşkuyla karşıladıklarını ve renkli dünyalarını anlatan fotoğraflar oluşturdum" dedi. Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin, "Kıvanç Şen'in sergisi ile geleneğimiz olan Hıdırellez unutulmasın, gelecek nesillere taşınsın istedik" ifadelerini kullandı. İzmir'in kültürel değerleriyle çok önemli bir kent olduğunu söyleyen gazeteci-yazar Nedim Atilla, "İzmir güzel bir kent, İzmir'e her şey yakışıyor. Hıdırellez'in de bu kente çok yakıştığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

SUZAN KARDEŞ COŞKUSU

Hıdırellez Şenlikleri'nde eğlence Suzan Kardeş konseri ile devam etti. Binlerce İzmirli, Kültürpark çim alan üzerinde kurulan alanı doldurdu ve şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay da konseri izledi. İzmir'de İzmirlilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Suzan Kardeş, Başkan Tunç Soyer'i sahnede "en sevdiğim" diyerek karşıladı. Soyer, "Şahanesiniz, güzel İzmirliler bu akşam bütün dilekleriniz gerçek olsun. İyi ki varsınız, iyi ki İzmirliyiz. Suzan Kardeş, bizi çok mutlu ettin, sen kültür taşıyıcısısın. İyi ki geldin ve bizimlesin" dedi. Başkan Soyer ile Suzan Kardeş birlikte İzmir Marşı'nı söyledi, alanda bulunan binlerce yurttaş da marşa eşlik etti.

HIDIRELLEZ ATEŞİ SOYER'DEN

Şenlik etkinliklerinin ardından Başkan Tunç Soyer, İzmirlilerle birlikte Hıdırellez ateşini yaktı. Ateşin yanmasıyla birlikte coşku daha da arttı. İzmirliler Kültürpark'ın çeşitli noktalarında yakılan ateşlerden atlamayı ihmal etmedi.