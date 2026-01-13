İzmir'de Silahlı Soygun: 6 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

İzmir'de Silahlı Soygun: 6 Gözaltı

İzmir\'de Silahlı Soygun: 6 Gözaltı
13.01.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabağlar'da para nakil aracına yapılan silahlı soygun sonrası 6 şüpheli yakalandı, silah ve para ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, para nakil aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çalınan paraların bir kısmı ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Yenitepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankaya ait ATM'ye para ikmali yapan nakil aracına yönelen silahlı ve maskeli şahıslar, görevli personeli plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, görevlilere ait silah ve cep telefonlarını aldıktan sonra araçta ve ATM'de bulunan paraları alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve delilleri inceleyen ekipler, olaya karışan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde C.M. (24), M.M. (27), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet tüfek, 6 adet şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ayrıca olayda çalınan paranın bir kısmının bulunduğu, net miktarın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Güvenlik, Olaylar, Ekonomi, 3-sayfa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa İzmir'de Silahlı Soygun: 6 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

18:31
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı
18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:41:42. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Silahlı Soygun: 6 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.