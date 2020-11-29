İzmir'de sokak kısıtlaması ihlaline 1 milyon lira ceza - Son Dakika

İZMİR'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza kesildi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında, 28 Ekim günü saat 20.00'de başlayıp, 29 Ekim günü saat 10.00'da sona eren sokak kısıtlamasında, İzmir'in birçok noktasında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerde kısıtlamayı ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandı. Kısıtlama süresince İzmir genelinde yapılan denetimlerde, 474 kişiye toplam 1 milyon 376 bin 752 lira ceza kesildi. Denetimlerde, 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Denetimlere bugün de şehrin birçok noktasında devam edileceği öğrenildi.