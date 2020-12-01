İzmir'de sosyal medya üzerinden tarihi eser satmaya çalışan kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de, bir araçta 193 tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya'da yaşayan E.Y'nin sosyal medya hesabı üzerinden tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığını ve satmak için İzmir'e geleceği bilgisine ulaştı.

Bornova ilçesinde durdurulan E.Y'nin aracında yapılan aramalarda, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 177 sikke, 5 yüzük, 10 madalyon ucu ve 1 mühür olmak üzere toplam 193 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı, tarihi eserler müze müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.