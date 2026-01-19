İzmir'de Spor Yöneticiliği Eğitimi Başladı - Son Dakika
İzmir'de Spor Yöneticiliği Eğitimi Başladı

19.01.2026 14:22
İzmir Ekonomi Üniversitesi, spor yöneticiliği alanında eğitim programı başlattı. Program, panel ile tanıtıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesince spor yöneticiliğine ilgi duyanlara yönelik Spor Yöneticiliği Eğitim Programı başlatıldı.

Program, üniversitenin konferans salonunda yapılan "Spor yönetiminde profesyonel yaklaşımlar" paneliyle başladı.

Panelde konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor yöneticiliği programının bir vizyon ürünü olduğunu, bu programla sporda daha başarılı günlerin yakalanacağına inandığını söyledi.

Spor müsabakalarında özellikle olimpiyat oyunlarının önemine değinen Kasapoğlu, "Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye çok başarılı oldu. Yılların alın teri ve planlaması var. Madalya ve branşlar açısında bir dönüm noktası oldu. Bunu Los Angeles'ta da taçlandıracağız. Bu bir süreç. Bu süreci iyi tahlil etmemiz gerekiyor." dedi.

Kasapoğlu, Türkiye'de birçok altyapı tesisin yapıldığını, bu sayede sportif başarılarının arttığını anlatarak, "Artık sadece birkaç branşta değil her branşta ön planla olacağız. Olimpiyatlarda önceden güreş ve halter vardı. Şimdi jimnastik, atletizm, yelken, yüzme var. Tokyo'yu başlangıç değil geleceği müjdecisi olarak yorumluyorum. Milli sporcularımızın başarılarının artması için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Spor yöneticiliği programını geliştirecek olan kurumların başında üniversitelerin bulunduğunu kaydeden Kasapoğlu, bu anlamda İzmir'de önemli bir çalışmaya başladığını sözlerine ekledi.

Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise spor yöneticiliği eğitiminin kulüp, sporcu ve üniversite işbirliğinin en güzel örneği olduğunu aktardı.

ABD ve Avrupa ülkelerinde spor yöneticiliği eğitiminin yaygın bir şekilde yapıldığını söyleyen Sepil, şöyle konuştu:

"Bu eğitim ülkemizde kısıtlı. Bu Türkiye'nin gerçeği. Spor yöneticisine en çok ihtiyaç duyan kulüp Göztepe. Futbol bir yere oturdu ama olimpik branşlarda bunu yaşıyoruz. Türkiye'de çok ciddi bir şekilde spor yöneticisi açığı var. Bunun üniversitelerde yapmak önemli."

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise çocuk ve gençlerin daha çok futbola ilgi duyduğunu anlatarak, meselenin futbola ilgi duyan çocuk bulmak değil, çocukları 12-13 yaşlarda oyuna sokup 18 yaşına kadar oyunun içinde tutabilmek olduğunu ifade etti.

Geleceğin sporcularını yetiştirmenin ön plana çıkması gerektiğini ifade eden Özgener, spor yöneticiliğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı.

Panelin sonunda A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, sırt kısmında panelistlerin isimlerinin bulunduğu 35 numaralı mili formayı hediye etti.

Üniversitenin eğiitm programı mayıs ayında tamamlanacak. Programda 80 saat çevrim içi ve 32 saat uygulamalı eğitim olacak. Eğitimler spor dünyasının tanıdığı isimlerce verilecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, İzmir, Spor, Son Dakika

