İzmir'de şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden 3 kilodan fazla uyuşturucu çıktı - Son Dakika

İzmir'in Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahısların üzerinde 3 kilodan fazla uyuşturucu madde bulundu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında, yoldan geçen 2 şahıstan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan şahıslara yapılan üst aramasında 3 kilo 125 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüphelinin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:46 - Kaynak: İHA
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