İzmir'de taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

27.05.2022 19:04
İzmir'de taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı.

İzmir'in Tire ilçesinde taksiyi gasbeden zanlı tutuklandı.

16 Mayıs'ta 35 FP 980 plakalı taksiye Torbalı'dan müşteri gibi binen E.Y, Tire- Cambazlı yoluna geldiğinde, silahla sürücü K.G'yi tehdit ederek taksiyi gasbetti.

Sürücünün ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgede gasbedilen taksiyi ve şüpheliyi bulmak için araştırma çalışmalarına başladı.

Ekipler, gasbedilen taksiyi Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında terk edilmiş halde buldu.

Şüpheliyi bulmak için bölgede çalışma başlatan ekipler, kısa süre sonra E.Y'yi gözaltına aldı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Aracının bulunduğunu öğrenen taksici, jandarmaya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de taksiyi gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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